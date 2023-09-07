OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KIRIKKALE'de otopark girişinde yaya ile başka otomobile çarpan otomobil, park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

KIRIKKALE'de otopark girişinde yaya ile başka otomobile çarpan otomobil, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Turgut Reis Caddesi'ndeki ücretli otoparkta meydana geldi. Otopark girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 43 UY 939 plakalı otomobil, yaya F.M.Ç. ile E.G. yönetimindeki 06 VGC 81 plakalı otomobile çarpıp, ardından da rampadan park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan F.M.Ç. hastaneye kaldırıldı. F.M.Ç.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)