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Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 3 Üniversite Öğrencisi Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.K. (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

Kazada durakta bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri Bengisu Yılmaz (23), Özgenur Abalı (23) ve Sümeyye Şevval Yıldırım (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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