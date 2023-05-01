OTOMOBİL ÖNÜNDE GİDEN MOTOSİKLETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hamdi K.?nın (22) yapılan ölçümde 6 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Hamdi K. yönetimindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde giden Ali Karagöz (40) idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savrularak devrilirken sürücü Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu konumundaki İrfan Koca (41) yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

AMBULANSTA YÜZÜNÜ OKŞADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Karagöz ile yolcu konumunda bulunan İrfan Koca, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücüsü Hamdi K. ile yolcu Feyza A. (22), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası ile sedyeye alınarak ambulansa kaldırıldı. Hamdi K.'nın ambulans içerisinde sedyede konulan Feyza A.'nın yüzünü okşayarak teselli etmesi ise dikkat çekti. Sürücü Hamdi K. ve Feyza A. ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olan Ali Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİRA ŞİŞESİ BULUNDU, 6 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken olay yerinde bir alkol şişesinin olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsü Hamdi K.'nın 6 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)