Otomobil marketin manav tezgahına girdi - Haberler

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Otomobil marketin manav tezgahına girdi

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Otomobil marketin manav tezgahına girdi

DÜZCE'de, Ramazan Şahin'in (23) kontrolünü kaybettiği otomobil bir marketin manav tezgahına girdi.

DÜZCE'de, Ramazan Şahin'in (23) kontrolünü kaybettiği otomobil bir marketin manav tezgahına girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine gelen Mehmet Şahin, oğlu Ramazan Şahin'e sarılarak teselli etti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Mergiç Mahallesi Melen Su Park mevkisinde meydana geldi. Ramazan Şahin idaresindeki 34 TH 8459 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin manav tezgahına çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü Ramazan Şahin'i olay yerine gelen babası Mehmet Şahin sarılarak sakinleştirdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin tezgaha çarpmasıyla korkan kişilerin kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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