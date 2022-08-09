OTOMOBİL, MAKET POLİS ARACINA ÇARPIP KÖPRÜDEN UÇTU KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi. Fatih Karademir T. yönetimindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kırıkkale Güncel Haberler

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