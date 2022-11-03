OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Afyonkarahisar'da otomobilin yapımı devam eden köprü ayağına çarptığı kazada Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç. hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Halımoru köyü mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgeden geçen 20 FT 500 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce trafik levhalarına çarpan otomobil 6 metre yükseklikteki toprak birikintisinin üzerinden düşüp beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobilde bulunan Hüseyin A. ile aynı aileden Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada aracın tavanını keserek 4 çıkarılabilen cenazeler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınları ise olay yerine gelip aracı gördüklerinde fenalaştı. Baygınlık geçiren aile üyelerine jandarma ekipleri kolonya ve su ile müdahale ederek sakinleştirdi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (DHA)