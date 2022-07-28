Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı

Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasının müşterilere boş senet imzalattıktan sonra otomobillerde arıza olduğunu bahane ederek, senetleri sonradan doldurduklarını belirledi. Firma yetkililerinin, bu yöntemle şikayetçi olan 17 müşteriyi 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen C.A., S.B., M.G., A.C., O.S., K.S., A.T. ve H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title