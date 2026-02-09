Haberler

İzmir'de dere yatağına düşen ve iki kız kardeşin öldüğü otomobilin sürücüsü yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden iki kız kardeşin firari sürücüsü gözaltına alındı. Olay, 5 Şubat'ta gerçekleşti ve mevcut soruşturma sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen ve iki kız kardeşin öldüğü otomobilin firari sürücüsü gözaltına alındı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan T.D'nin (33) işlemleri sürüyor.

Olay

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına 6 Şubat'ta bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler yaptıkları çalışmada, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Jandarma kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan D.Y'yi (28) gözaltına almış, kaçan sürücü T.D'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

D.Y. işlemlerinin ardında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
