Otomobil Kazasında Eşini ve Çocuğunu Kaybeden Sürücü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu ölen kişi tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu yaşamını yitiren sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkisinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti.

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile çocukları Poyraz Kıyak'ın hayatını kaybettiği, Serdar Kıyak'ın ise hafif yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktaran Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmişti.

Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilmişti.