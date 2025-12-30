Haberler

Manisa'daki kazada yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü hastanede öldü

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü Kadir Karapençe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 45 KA 9163 plakalı otomobil, dün Demirci Kavşağı'nda Kadir Karapençe'nin (68) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karapençe ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karapençe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
