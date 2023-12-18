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Otomobil, kavşaktan dönen motosiklete çarptı: Yaralılar var

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, kavşaktan dönen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobil, kavşaktan dönen motosiklete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz Yusufcan Aksoy (24) ile kaldırımda yürürken savrulan motosikletin çarptığı Zeliha Duyar yaralandı. Aksoy'un hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, otomobilinin arka camında 'Hızlı ve öfkeli' yazdığı görüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Cemil G., (48) kontrolündeki 52 RC 929 plakalı otomobil, kavşaktan Samsun istikametine dönüş yapan Deniz Yusufcan Aksoy idaresindeki 52 AAK 523 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aksoy ile Zeliha Duyar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Aksoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Otomobil sürücüsü Cemil G., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan otomobilin arka camında 'Hızlı ve öfkeli' yazısı olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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