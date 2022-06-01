OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI - Haberler

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OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SANCAKTEPE ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputunu çalan ve satan şüpheli yakalandı.

SANCAKTEPE ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputunu çalan ve satan şüpheli yakalandı. Bir aracın kaputunun çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 2 gün arayla 4 aracın kaputu çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin B.C. olduğunu tespit etti. B.C. evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.C. tutuklandı. Çalıntı kaputları satın alan Ü.P. ve İ.G.Ç. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı. Bir araçtan sökülen kaputun çalındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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