OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKARAK TRAFİK LEVHASINI DEVİRDİ 1 YARALI

ELAZIĞ'da otomobilin kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. 23 AB 028 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Ardından trafik levhasını devirdi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlğık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)