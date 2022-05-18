OTOMOBİL, KAHVEHANENİN BAHÇESİNDE OTURANLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL, KAHVEHANENİN BAHÇESİNDE OTURANLARA ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OTOMOBİL, KAHVEHANENİN BAHÇESİNDE OTURANLARA ÇARPTI: 2 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ş.Y.?nin kontrolünü kaybettiği 34 VU 0572 plakalı otomobil, yol kenarındaki kahvehanenin bahçesine girdi. Otomobil, bahçede oturan kahvehane işletmecisi Ersin Tuncer ile müşterisi Erhan Akyol'a, ardından da ağaca çarptı. Kazada Tuncer ağır, Akyol ise hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazadan ya almadan kurtulan sürücü Ş.Y.?yi vatandaşlar sakinleştirdi. Gözaltına alınan Ş.Y., polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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