Otomobil İstinat Duvarından Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapan otomobil istinat duvarından düşerek ağaçlık alana devrildi. Olayda sürücü Nükhet F., hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri gelen otomobilin istinat duvarından düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kükürtlü Mahallesi'nde Nükhet F. (65), site bahçesindeki otomobiline binip geri manevra yaptı.

İstinat duvarının üzerindeki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkışan Nükhet F, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, sürücü Nükhet F'nin otomobile binip geri manevra yaptığı, istinat duvarı üzerindeki korkulukları aşıp ağaçlık alana devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
