OTOMOBİL, İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP, TAKLA ATTI 3 ÖLÜ 1 YARALI

ZONGULDAK'ta istinat duvarına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 67 ACL 548 plakalı otomobil, istinat duvarına çarpıp, taklalar attıktan sonra sulama kanalına devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Duygu Karataş (18), Şafak Durmuş (21) ve bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan bir kadın ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol, yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.