Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı (2) - Haberler

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Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı (2)

HAYATINI KAYBETTİAdana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Orakçı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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