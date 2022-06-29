Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı (2) HAYATINI KAYBETTİAdana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. HAYATINI KAYBETTİ Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Orakçı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel Adana Güncel Haberler

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