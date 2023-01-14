Otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hasan A. idaresindeki 02 ACV 096 plakalı otomobil, Kahta-Sincik kara yolunun 5'inci kilometresinde Süleyman D. yönetimindeki 34 EHF 222 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada sürücüler ile 1 yolcu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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