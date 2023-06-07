Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saat 13.20 sularında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tali yola dönen M.K. idaresindeki 34 EFM 53 plakalı otomobil ile M.T.'nin kullandığı 67 ABP 128 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü M.T. ve arkasındaki yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekibi istendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü sedyeye alarak ambulansta müdahalede bulundu. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan diğer yaralı ise kendisini iyi hissetmesi nedeniyle hastaneye gitmek istemedi. Yaralı ambulansta yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.