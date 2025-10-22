Haberler

Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu Yaralanma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arızalanan motosiklet, otomobilin arkasına halatla bağlanarak çekilirken, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve devrildi. Motosiklet sürücüsü Kenan A. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arızalandığı için otomobilin arkasına halatla bağlanıp çekilen motosiklet, kaldırıma çarpıp devrildi. Yola savrulan sürücü Kenan A. yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. 16 BTF 224 plakalı motosikleti trafikte arızalanan Kenan A. (29), eniştesi Onurcan Ö.'yü (31) arayıp yardım istedi. 16 RCL 13 plakalı otomobiliyle Kenan A.'nın yanına giden Onurcan Ö., otomobilin tamponuna bağladığı halatın bir ucunu da motosiklete bağlayıp çekmeye başladı. Otomobil kavşaktan dönüş yaparken, kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarpıp devrildi, yola savrulan sürücü Kenan A. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
