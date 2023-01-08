Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Cengizhan Dağ (35) idaresindeki 07 AOC 081 plakalı otomobil, Hürriyet Bulvarı'nda Afganistan uyruklu Serajuddin Saeedi (19) kontrolündeki 68 AAK 252 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Saeedi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel