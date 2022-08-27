OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI Güncel Haberler BARTIN'da otomobilin sola dönüş yaptığı sırada motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. BARTIN'da otomobilin sola dönüş yaptığı sırada motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil solda bulunan ara yola girmek istediği sırada otomobilin yanında ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yol savruldu. Kazanın ardından kaskı bulunan motosiklet sürücüsü diğerinin yanına giderek, sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine motosiklette bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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