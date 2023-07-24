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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Anadolu 7. Sokak'ta meydana geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 06 BFA 704 plakalı otomobil, E.K. yönetimindeki 19 AAZ 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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