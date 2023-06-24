Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. A.P. idaresindeki 71 AAG 494 plakalı otomobil ile Y.E.'nin kullandığı 71 ACT 368 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.E., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kaza yapan motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.