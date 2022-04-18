Mersin'de iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı - Haberler

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Mersin'de iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Karaçerçili Mahallesi'nde E.D. (26) idaresindeki 33 AEG 624 plakalı otomobil ile M.B. (60) yönetimindeki 06 CUL 479 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Mersin'de iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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