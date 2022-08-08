OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ
- Güncelleme:
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. M. A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Şatırhöyük Mahallesi yakınlarında, Engin A., yönetimindeki 27 GC 068 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, iki parçaya bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı. Engin A., çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İkiye bölünen traktör ise polisin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel