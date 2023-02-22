Otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Akif öldü, sürücü ağabeyi yaralandı Güncel Haberler ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Akif Ertek (13) hayatını kaybetti, sürücü ağabeyi Yasin Okan Ertek (19) ağır yaralandı. ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Akif Ertek (13) hayatını kaybetti, sürücü ağabeyi Yasin Okan Ertek (19) ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 RL 638 plakalı otomobil ile ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan Yasin Okan Ertek idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü Ertek ile arkasındaki kardeşi Mehmet Akif Ertek yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Mehmet Akif Ertek hayatını kaybetti, ağabeyi yoğun bakıma alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet Eroğlu gözaltına alırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kozan Akif 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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