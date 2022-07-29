OTOMOBİL İLE BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI YARALANDI KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı. KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 43 ACU 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, önce aynı yöndeki otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü M.Y. ile yolcu olarak bulunan A.E.K.'nın tedavileri ambulansta yapıldı. Buradaki kontrolde M.Y.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kütahya Güncel Haberler

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