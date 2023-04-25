OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Isparta'da park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bu gece saat 03.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3935 sokakta bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Fatime Arslan Şentürk, evin önüne park ettiği 32 ABZ 076 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Şentürk, hemen polise başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından otomobilin kapüşonlu bir şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bir kişinin kapıyı açarak araca bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Fatime Arslan Şentürk, Gece kızımı otogara götürmek için kalktığımda aracımın park ettiğim yerde olmadığını fark ettim. Sonra polisi aradım. Karakola şikayette bulundum. Şu anda gerekli çalışmalar yapılıyor dedi.