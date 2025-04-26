Otomobil Hırsızlığı İddiasıyla Tutuklama
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobil çaldığı iddia edilen K.K. isimli şüpheli, emniyet tarafından yakalanarak tutuklandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu otomobilleri çaldığı iddia edilen kişiyi tespit etti.
Şüpheli K.K. ekipler tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel