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Otomobil hırsızları, kamera takibiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
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Otomobil hırsızları, kamera takibiyle yakalandı

KARS'ta otomobil çalan F.M. (20) ile M.Ö. (20), polisin kamera takibi sonucu 4 saatte yakalanarak gözaltına alındı.

KARS'ta otomobil çalan F.M. (20) ile M.Ö. (20), polisin kamera takibi sonucu 4 saatte yakalanarak gözaltına alındı. Otomobili, kullanmayı öğrenmek için aldıklarını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 23 Haziran akşamı, Aşık Mehmet Hicrani Sokak'ta meydana geldi. Evinin önüne park ettiği otomobilinin çalındığını gören A.E., polise bilgi verdi. Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Kazımpaşa Polis Merkezi'nin ortak araştırmasında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelendi. Polisin kamera takibiyle otomobili, 'hırsızlık'tan suç kayıtları bulunan ve ehliyetleri olmadığı belirlenen F.M. ile M.Ö.'nün çaldığı belirlendi. Kamera sistemlerinin takibiyle otomobili Atatürk Caddesi'nde terk edilmiş bulan polis ekipleri, 2 şüpheliyi ise 4 saat sonra yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, gezerken camı açık olan otomobilin anahtarını vites kolunda gördüklerini, kullanmayı öğrenmek için aldıklarını öne sürdü. Kazımpaşa Polis Merkezi'nde ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

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