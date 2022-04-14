OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i kaçak göçmen 9 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i kaçak göçmen 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Muhsin D. yönetimindeki 34 EPZ 784 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve yasak olan kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen K.T. yönetimindeki 34 BAU 894 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın Türk sürücüsü K.T. ile araçta bulunan 8 kaçak göçmen yaralandı. Otomobildeki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 8'İ KAÇAK GÖÇMEN 9 YARALI

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