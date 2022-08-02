OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 2 YARALI İZMİT'te otomobil, aniden yavaşlayan hafif ticari araca çarptı. İZMİT'te otomobil, aniden yavaşlayan hafif ticari araca çarptı. Devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde İzmit-Kandıra yolu üzerinde Çayırköy ışıklar mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne ilerleyen Akın Koçer idaresindeki 34LB 5848 plakalı otomobil, restorana girmek için aniden yavaşlayan Adnan Meral idaresindeki 41 FY 319 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Adnan Meral ve yanındaki Ulaş Korhan'ı bulundukları yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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