Otomobil Gasbı Sonucu 2 Ölü, 7 Yaralı
Otomobil gasbında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay sonrası çatışmada etkisiz hale getirilen saldırgan hakkında bilgi verildi.
İPTALI
Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmada etkisiz hale getirildi, başlıklı haberle ilgili geçilen ölenlerden Göktuğ Çalık'ın fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme ile iptal edilmiş. Bu fotoğrafın kullanılmaması rica olunur. (DHA
