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Otomobil Fiyatlarındaki Düşüş Poliçe Primlerini Etkiledi

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Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan gerileme, kasım sonu itibarıyla poliçe primlerinde yüzde 7'lik düşüşü beraberinde getirdi. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı. Döviz kurlarındaki istikrarlı seyir, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak sağladı. Kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan gerileme, kasım sonu itibarıyla poliçe primlerinde yüzde 7'lik düşüşü beraberinde getirdi.

Türkiye otomotiv pazarında son zamanlarda sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki gerileme, kasko ve sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor.

Özellikle ikinci el fiyatları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra banka kredi faizlerindeki artış, araç alım-satım işlemlerindeki azalma ve araç bedellerinde gerileme, kasko ve sigorta primlerindeki düşüşü doğrudan etkiledi. Bu durum, araç sahipleri için maliyet avantajları sunarken, sigorta şirketlerini de politika fiyatlarını revize etmeye yönlendirdi.

Müşterilere daha avantajlı seçenekler sunuluyor

AA muhabirinin Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edindiği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı.

Düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu

TSB'den paylaşılan bilgilere göre, son dönemde kasko ve sigorta ücretlerinde yaşanan düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu.

Uzun süre boyunca sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek iller

Otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve dolayısıyla primleri düşürmelerine de katkı sağladı.

Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe yarattığı güven etkisiyle daha cazip poliçe seçenekleri sunulmasına da olanak tanıyor. Ancak bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için sektördeki diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek 10 il ve adetleri şöyle;

İlPoliçe AdediYürürlükteki Poliçe Tescilli Araç AdediSigortasızlık OranıSigortalılık Oranı
İSTANBUL235.1562.309.5715.333.28656,70%43,30%
ANKARA80.613872.9862.546.39565,72%34,28%
KOCAELİ14.387157.580510.01769,10%30,90%
TRABZON6.31474.262246.88969,92%30,08%
ORDU4.53047.165170.10272,27%27,73%
BURSA27.547305.5701.128.34572,92%27,08%
İZMİR43.365469.9671.774.54473,52%26,48%
GİRESUN2.38627.640106.51574,05%25,95%
TUNCELİ2982.76210.85974,56%25,44%
TEKİRDAĞ7.98680.769319.48274,72%25,28%

Kaynak: AA / Güncel

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