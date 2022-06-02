Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi! - Haberler

Otomobil fiyatlarına bir zam da Peugeot'dan geldi!
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Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Haziran 2022 Peugeot fiyat listesi...
Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Peugeot'nun otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Peugeot fiyat listesi…
Peugeot güncel fiyat listesi – Haziran 2022
Bugün Toyota'dan Renault'a, Nissan'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Ancak genel itibariyle yüzde 15 ila 20 arası bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. İşte güncel Peugeot fiyat listesi…
Peugeot 208 fiyatları – Haziran 2022
En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL! Peugeot 508 fiyatları – Haziran 2022 Peugeot 2008 fiyatları – Haziran 2022 Peugeot 3008 fiyatları – Haziran 2022 Peugeot 5008 fiyatları – Haziran 2022 Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
208Haziran fiyatıMayıs fiyatı208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT436 bin TL362 bin 500 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8525 bin TL460 bin TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8560 bin TL480 bin TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8623 bin TL529 bin 500 TL
508Haziran fiyatıMayıs fiyatı508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 -Benzin1 milyon 33 bin 500 TL967 bin 500 TL508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel853 bin 500 TL792 bin 500 TL508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel912 bin TL847 bin TL508 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel970 bin TL900 bin 500 TL
2008Haziran fiyatıMayıs fiyatı2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT -Benzin580 bin TL541 bin TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin686 bin 500 TL640 bin 500 TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack -Benzin708 bin TL661 bin TL2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin740 bin TL697 bin 500 TL2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin848 bin 500 TL784 bin 500 TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT -Dizel628 bin TL591 bin 500 TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel734 bin TL678 bin TL2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack -Dizel755 bin 500 TL698 bin 500 TL2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel794 bin TL756 bin TL2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel896 bin TL827 bin 500 TL
3008Haziran fiyatıMayıs fiyatı3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin904 bin TL823 bin TL3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin1 milyon 45 bin 500 TL952 bin 5003008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel876 bin TL797 bin 500 TL3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel933 bin 500 TL850 bin TL3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 70 bin TL985 bin TL
5008Haziran fiyatıMayıs fiyatı5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin1 milyon 130 bin 500 TL1 milyon 55 bin TL5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 2 bin TL935 bin 500 TL5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel1 milyon 130 bin 500 TL1 milyon 55 bin TL
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!