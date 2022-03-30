OTOMOBİL EVİN ÇATISINA UÇTU; SÜRÜCÜ KAÇTI

AMASYA'da kontrolden çıkarak, yolun aşağısındaki evin çatısına düşüp, bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü Yasin D. (32), hafif yaralandı. Sürücü, kaza yerinden kaçarken, kiremitleri kırılan evin çatısında da hasar oluştu.

Kaza dün akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin D. idaresindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun aşağısında 3 metre yükseklikten evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi. Kazayı hafif sıyrıkla atlatan sürücü, kaza yerinden yaya olarak kaçtı. Gürültüyü duyup evlerinden çıkanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kiremitli evin çatısında hasar oluştuğu tespit edilirken, firari sürücüyü bulmak için polis ekipleri de çalışma başlattı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

'EV ÇÖKTÜ ZANNETTİK'

Mahalle sakinlerinden görgü tanığı Ferhat Tutak, kaza nedeniyle çıkan sese koştuklarını belirterek 'Peş peşe patlama gibi bir ses geldi. Kiremit kırıklarının patlama seslerini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınların bağrışarak bölgeden kaçtıklarını gördük. Koşarak olay yerine geldiğimizde aracın yoldan uçarak evin çatısına çarptığını ve daha sonra bahçeye düştüğünü anladık. Olayı duyar duymaz geldik zaten aşağı yukarı bir dakika sonra olay yerindeydim. Sürücü yoktu, kaza sonrası kaçmış' dedi. (DHA)