Otomobil duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Otomobil duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble karayolu Kışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BT 5074 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Hazer - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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