Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil, dinlenme tesisinde TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ŞEHİT AİLESİBolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralanan 1 kişinin şehit ailesi olduğu ortaya çıktı.

ŞEHİT AİLESİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralanan 1 kişinin şehit ailesi olduğu ortaya çıktı. Kaza geçiren ailenin 2016 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Azoğlu'nun yakınları olduğu belirlendi. Kazada, şehit Mustafa Azoğlu'nun annesi Şefika Azoğlu ve babaannesi Emine Azoğlu ile akrabaları Hasan Kısmet hayatını kaybederken, babası İbrahim Azoğlu ağır yaralandı. Baba Azoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor. Hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin incelemelerin ardından memleketleri olan Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla ana yoldan dinlenme tesisine doğru giriş yaptığı ve park halindeki 2 TIR'a çarptığı anlar yer aldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title