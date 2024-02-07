Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
H.T'nin kullandığı 80 KA 478 plakalı otomobil, Kadirli- Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü yakınında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.