Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki 80 KE 002 plakalı otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.