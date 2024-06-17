Üye Girişi
Haberler

Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki 80 KE 002 plakalı otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye İtfaiye Kadirli trafik Güncel Haberler

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title