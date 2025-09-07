Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.
Kerem Şeker yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Sezginler Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan sürücünün eşi Meral Şeker, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile 2 çocuğu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel