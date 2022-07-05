Otomobil dereye uçtu, Cansu hayatını kaybetti (2) SÜRÜCÜ TUTUKLANDIOrdu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Sivil Savunma Köprüsü'nde meydana gelen ve Akılay Cansu Yılmaz'ın (28) hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hadi Temel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Sivil Savunma Köprüsü'nde meydana gelen ve Akılay Cansu Yılmaz'ın (28) hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hadi Temel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen Temel, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Murat KIRLAK/ORDU, Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Cansu Yılmaz Altınordu Ordu Güncel Haberler

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