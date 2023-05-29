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Otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Güncel Haberler

Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre köye mantar toplamaya giden G.M., mantar dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.M. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Boğazkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Yukarı fındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köye mantar toplamaya giden G.M., mantar dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.M. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Boğazkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Boğazkale Çorum Güncel Haberler

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