Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor (2) - Haberler

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Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Turgay İpek - Güncel
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Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor (2)

ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİKaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Bağrıyanık, Erzurum'da toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Kaza, Güncel, Haberler

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