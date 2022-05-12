Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Turgay İpek - Güncel
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ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİKaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Bağrıyanık, Erzurum'da toprağa verilecek.
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel