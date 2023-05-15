Otomobil çarpan kadın öldü; kaza anı kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 4 gün önce yolun karşısına geçerken, otomobil çarpmasıyla Adile Balcı'nın (73) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 gün önce gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Alaattin Aydın (21) yönetimindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, eşiyle yolun karşısına geçen Adile Balcı'ya çarptı. Balcı, yol kenarında bulunan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak, Balcı'ya yardıma giden sürücü Alaattin Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı. Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci (22) yönetimindeki 54 SA 275 plakalı otomobile de arkadan gelen İsmail Şirin (22) yönetimindeki 06 JB 066 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Yaralanan toplam 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Adile Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Adile Balcı, 3 gün önce Sapanca ilçesi Yeni Mahalle'de öğlen aile kabristanlığına defnedildi.