OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI - Haberler

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OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

TUNCELİ'de, kontrolden çıkarak, 30 metre sürüklenip, çamura saplanan otomobilin sürücüsü Mustafa D., yaralandı.

TUNCELİ'de, kontrolden çıkarak, 30 metre sürüklenip, çamura saplanan otomobilin sürücüsü Mustafa D., yaralandı. AFAD ekibi, sedyeye aldığı Mustafa D.'yi ambulansa kadar bata çıka taşıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tunceli- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde Beydamı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 61 ACM 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metre sürüklenerek yol kenarında çamura saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bilinci kapanan sürücü, AFAD ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkarıldı. Ekipler, sedyeye aldıkları Mustafa D.'yi çamurun içinde bata çıka ilerleyerek ambulansa kadar taşıdı. Mustafa D., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. (DHA)

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, YARALI SÜRÜCÜ BATA ÇIKA TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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