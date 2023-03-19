OTOMOBİL, BEÇİRDÖVERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin önündeki biçerdövere çarptığı kazada Hasibe Siklet (64) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara yönüne giden Hüseyin Küçükyorulmaz (55) yönetimindeki 22 AL 004 plakalı otomobil, önünde seyreden İrfan Yıldız'ın (41)kullandığı 59 04 11 500 plakalı biçerdövere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Hasibe Siklet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Küçükyorulmaz ile eşi Şerife Küçükyorulmaz(52), Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasibe Siklet'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Biçerdöver sürücüsü İrfan Yıldız, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)