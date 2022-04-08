Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Süleyman A. idaresindeki 06 BB 5584 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki Asiye A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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