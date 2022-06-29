Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul (47) ise ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul (47) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki 06 BEB 737plakalı otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Mehmet Ali Moğul Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title